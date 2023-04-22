США решили снова подключить Россию к банковской системе SWIFT в интересах зерновой сделки

В ООН считают, что отключение России от SWIFT мешает выполнению зерновой сделки. Фото: REUTERS

США намерены вернуть российские банки в систему SWIFT. В ООН объясняют, что этот шаг необходим в интересах зерновой сделки.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ведутся переговоры о повторном подключении российских банков к системе международных платежей SWIFT, пишет РИА Новости. По словам Дюжаррика, отключение России от SWIFT усложняет выполнение зерновой сделки. В то же время европейские партнеры США выразили недовольство подобным решением, уточняет агентство.

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Напомним, Евросоюз принял окончательное решение об отключении от SWIFT семи российских банков, на которые распространяются санкционные ограничения, в марте 2022 года. В число этих банков вошли следующие: ВТБ, «Открытие», «Россия», Просмвязьбанк, Совкомбанк Новикомбанк, и ВЭБ.РФ.

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