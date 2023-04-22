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НовостиПолитика22 апреля 2023 7:33

Губернатор Старовойт: В Курской области под обстрел ВСУ попал Рыльский район

С украинской стороны замечено более 20 прилетов
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Губернатор Старовойт: В Курской области под обстрел ВСУ попал Рыльский район

Губернатор Старовойт: В Курской области под обстрел ВСУ попал Рыльский район

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Курской области при обстреле ВСУ пострадал Рыльский район. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт.

«Со стороны Украины зафиксировано более 20 прилетов. Никто не погиб и не пострадал, разрушений также нет. При этом, оказались повреждены сети электроснабжения», — сообщил Старовойт.

Сейчас без света остались деревня Обеста, села Локоть и Новоивановка остались без электричества, уточнил губернатор. Как только на местности станет безопасно, бригады приступят к ремонту повреждений.

Стоит отметить, что Рыльский район находится на границе с Сумской областью Украины. Он не первый раз подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее сайт KR.RU сообщал о том, что в прошедшие сутки по данным СЦКК ДНР, Донецк и его пригороды одиннадцать раз подверглись обстрелам ВСУ.