Губернатор Старовойт: В Курской области под обстрел ВСУ попал Рыльский район Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Курской области при обстреле ВСУ пострадал Рыльский район. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт.

«Со стороны Украины зафиксировано более 20 прилетов. Никто не погиб и не пострадал, разрушений также нет. При этом, оказались повреждены сети электроснабжения», — сообщил Старовойт.

Сейчас без света остались деревня Обеста, села Локоть и Новоивановка остались без электричества, уточнил губернатор. Как только на местности станет безопасно, бригады приступят к ремонту повреждений.

Стоит отметить, что Рыльский район находится на границе с Сумской областью Украины. Он не первый раз подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее сайт KR.RU сообщал о том, что в прошедшие сутки по данным СЦКК ДНР, Донецк и его пригороды одиннадцать раз подверглись обстрелам ВСУ.