Минобороны РФ: На Красно-Лиманском направлении артиллеристы поразили более 130 целей Фото: Александр КОЦ

Российские артиллеристы подразделения группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении смогли нанести огневое поражение по более 130 целям стороны противника. Информацию об этом предоставил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Помимо этого, российские военные вскрыли и подавили около 30 артиллерийских позиций со стороны Украины. Также по критически важным объектам ВСУ нанесены удары бомбардировщиками.

А на Плащанском, Ямполовском и Червонодибровском участках с помощью разведчиков удалось вскрыть позиции противника 66 механизированной бригады, 81 аэромобильной бригады и штурмовой группы 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В итоге авиационных ударов и огневого поражения противник потерял не только технику, но и военнослужащих.

Кроме того, Минобороны России опубликовало видео ликвидации диверсантов и танков ВСУ в зоне спецоперации.