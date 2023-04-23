Российский миллиардер Дерипаска рассказал о судьбе доллара через пять лет

Миллиардер Дерипаска рассказал о судьбе доллара через пять лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Доминирование доллара в мировых расчетах и финансовых операциях закончится через пять лет. Такое развитие событий допустил российский миллиардер Олег Дерипаска. Бизнесмен пришел к такому выводу, анализируя ситуацию с сокращением производимых в долларах расчетов.

«Уже через 5 лет мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы», - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Миллиардер признал, что начало этого процесса будет нелегким, но отметил, что «затем мир откроет для себя новое качество».

Ранее экономические аналитики предположили, что доллар может лишиться мирового господства быстрее, чем это прогнозируется.

Тем временем доля доллара в расчетах за энергоресурсы снизилась почти вдвое. Почему другие страны выбирают рубль, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, владелец активов «Группы ГАЗ», «Ингосстраха» и энергетической компании «En+» Олег Дерипаска стал богаче на 800 миллионов долларов в 2023 году. Таким образом, он занял 54 строчку из 110 в рейтинге самых богатых людей России, который составило издание Forbes. На сегодняшний день состояние Олега Дерипаски превышает 2,5 миллиарда долларов.