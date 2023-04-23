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НовостиОбщество23 апреля 2023 11:11

Умер Николай Борцов, депутат Госдумы

Николай Борцов умер в возрасте 77 лет
Екатерина КОСОБОКОВА
Умер Николай Борцов, депутат Госдумы: Станислав Красильников/ТАСС

Умер Николай Борцов, депутат Госдумы: Станислав Красильников/ТАСС

В возрасте 77 лет скончался депутат Государственной думы Николай Борцов. Об этом в воскресенье, 23 апреля, проинформировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Невосполнимая утрата для Липецкой области. Перестало биться сердце человека, чье имя неразрывно связано с нашим регионом. В возрасте 77 лет скончался депутат Государственной Думы, почетный гражданин Лебедянского района Николай Борцов», - сообщил Артамонов.

По словам главы региона, парламентарий прошел путь от грузчика на макаронной фабрике до директора Лебедянского консервного завода во времена СССР. Артамонов отметил, что благодаря усилиям Борцова развитие предприятия продолжилось и в 1990-е годы, в результате чего «Лебедянский» стал одним из самых крупных производителей соков в России.

В то же время, губернатор отметил, что депутат многое сделал для Липецкой области. Он строил детские площадки и скверы, помогал православной церкви, поддерживал одаренных детей и многодетные семьи.

Борцов стал депутатом Госдумы седьмого созыва 19 сентября 2021 года, входил во фракцию «Единая Россия».