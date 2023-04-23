Умер Алексей Муравлев, советский и российский композитор Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

Композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Алексей Муравлев скончался в возрасте 98 лет в Москве.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Союз композиторов России, Муравлев умер вечером в субботу, 22 апреля, до этого он долго болел. 2 мая композитору должно было исполниться 99 лет.

Ожидается, что похороны Муравлева состоятся 25 апреля. Место пока не сообщается.

Алексей Муравлев, начиная с 1950-х годов писал музыку для советских фильмов. Самым популярным произведением, сочиненным композитором, является песня "Виновата ли я". Впервые ее услышали в кинокартине "Тучи над Борском". Муравлев также является автором музыки к фильмам "Белый пудель", "Дом с мезонином", "Волшебная лампа Аладдина", "Василий и Василиса" и "Семен Дежнев".

Кроме того, композитор писал музыку для театра, а также симфонические, хоровые и другие произведения.