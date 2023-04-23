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НовостиОбщество23 апреля 2023 12:28

В Главном храме ВС России состоялся Пасхальный хоровой собор

В программе приняли участие шесть военных и православных хоровых коллективов
Сергей ЧИКОВ
В Главном Храме ВС России состоялся второй Пасхальный Хоровой собор

В Главном Храме ВС России состоялся второй Пасхальный Хоровой собор

Фото: Минобороны РФ

В главном храме ВС России состоялся второй Пасхальный Хоровой собор. В программе приняли участие шесть хоровых коллективов, которые исполнили произведения христианской духовной музыки, рассказывающей о традициях Православия и культуре духовной музыки России.

В программе приняли участие шесть хоровых коллективов

В программе приняли участие шесть хоровых коллективов

Фото: Минобороны РФ

Напомним, в Воскресение Христово на Соборной площади Главного храма ВС РФ было организовано освящение пасхальной снеди, под сводами храма собрались сотни верующих, в основном военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил России.

Сайт KP.RU рассказывал о Главном храме Вооруженных сил России, который открыли в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке.