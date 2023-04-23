В Главном храме ВС России состоялся Пасхальный хоровой собор

В Главном Храме ВС России состоялся второй Пасхальный Хоровой собор Фото: Минобороны РФ

В главном храме ВС России состоялся второй Пасхальный Хоровой собор. В программе приняли участие шесть хоровых коллективов, которые исполнили произведения христианской духовной музыки, рассказывающей о традициях Православия и культуре духовной музыки России.

В программе приняли участие шесть хоровых коллективов Фото: Минобороны РФ

Напомним, в Воскресение Христово на Соборной площади Главного храма ВС РФ было организовано освящение пасхальной снеди, под сводами храма собрались сотни верующих, в основном военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил России.

Сайт KP.RU рассказывал о Главном храме Вооруженных сил России, который открыли в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке.