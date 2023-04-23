Мария Захарова назвала невыдачу виз США российским журналистам манипулированием свободой слова Фото: Shutterstock

Российским журналистам, которые должны были сопровождать главу Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова для участия в работе Совета безопасности ООН не выдали визы США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это манипулированием свободой слова и правами журналистов.

При этом о невыдаче виз стало известно всего за 40 минут до их вылета в Нью-Йорк.

Журналисты уже были в аэропорту, а американское посольство лишь заявило, что «работает над этим вопросом», но визы так и не выдали. Это и показывает истинное отношение Америки к журналистам и свободе слова, о которой они постоянно говорят.

Ранее Василий Небезня сообщал, что почти все члены делегации Лаврова получили американские визы. Глава МИД РФ должен встретиться с генсеком ООН в Нью-Йорке 24 апреля, где они проведут дискуссию о контурах нового мирового порядка.