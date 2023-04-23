Жена капитана яхты, захваченной в Красном море, рассказала о требованиях пиратов

23 апреля в Красном море пропало с радаров прогулочное судно под названием 30 minutes. В это сложно поверить, что корабль захватили пираты. Теперь они требуют выкуп.

На борту находилось трое россиян. Жена капитана яхты Надежда Расина рассказала, что известно о пострадавших в настоящий момент. Мужа Надежды наняли, чтобы перегнать яхту. Кто именно выступал заказчиком – она не знает.

- На судне трое россиян. Мой муж капитан, матрос и его супруга, — рассказывает Пятому каналу Надежда.

Экипаж вышел из порта острова Джизан с 17 на 18 апреля, но в назначенное время не прибыл в конечную точку – в Джибути. Там их ждали 19 апреля. Яхта просто исчезла, а в последний раз ее выдели между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом.

Родственники моряков обратились в МИД России, в консульство в Саудовской Аравии, чтобы попросить помощи дипломатов. По дипломатической линии были инициированы поиски россиян и только три дня спустя береговая охрана установила, что судно находится у пиратов.

Посредническая организация связалась с представителями правопорядка в Саудовской Аравии, будут обсуждаться условия выкупа.

- Переговоры еще не начались. Нам сообщили это просто как факт, — говорит супруга капитана.

Сколько еще людей могут быть на судне — никому не известно, передает "Газета.ru".

Береговая охрана обещала выслать на поиски вертолет и предоставить спутниковые снимки. Пока дополнительной информацией женщина не обладает, она ожидает начала переговоров с пиратами, пишет ФАН.

Она отметила, что поиски очень затянулись. Сигнал бедствия родные подачи еще в четверг утром, но активные поиски начались только в пятницу, передает RT.