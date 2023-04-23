"ВСУ палили по нашей пятиэтажке, а потом прыгали и фотографировались на ее фоне": Житель Артемовска рассказал о бесчинствах националистов

Жители Артемовска живут в подвалах Фото: Александр КОЦ

Житель Артемовска Виталий Пономаренко рассказал военному корреспонденту “Комсомольской правды” Александру Коцу о бесчинствах украинских военных.

"Украинские военные постоянно заходили-выходили из нашего дома. Они подпалили нашу пятиэтажку, а потом на улице радовались, прыгали, фотографировались на фоне горящего здания. Не знаю, зачем они это сделали, нас наверно выкуривали. Все вещи там погорели. Мы им зачем? Мы переселились в девятиэтажку, в подвал. Они и ее подпалили", – поделился Виталий.

Также Коц побывал в медпункте, оборудованном в подвале разрушенного дома, и пообщался с только что выведенными из зоны боевых действий жителями города.

“Не, они (ВСУ) же стреляют в людей, им по барабану. Ни пешком не выйти, ни на машине – расстреляли бы вместе с ней”, – ответил один из эвакуированных на вопрос журналиста о том, можно ли самому покинуть город.

Сайт KP.RU ранее приводил рассказы о бесчинствах украинских военных от беженцев из Харьковской области. Один из эвакуированных пенсионеров рассказывал, как бойцы некоторых отрядов ВСУ прямо по телевизору угрожали, что “будут резать всех” кого найдут.