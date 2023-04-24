Эрдоган представил новый турецкий танк «Алтай»

Первый турецкий танк Altay поступил в вооруженные силы для испытаний. Фото: кадр из видео телеканала Haber1.

Вооруженные силы Турции получили в воскресенье 23 апреля первые национальные танки. Речь идет о танках нового поколения Altay. Боевые машины переданы вооруженным силам для проведения испытаний, сообщает турецкий телеканал Haber 1.

«Мы передаем нашей героической армии танк нового поколения Altay, который станет современным основным боевым танком Турции», - сказал по этому поводу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступление которого на церемонии передачи танков транслировалось здесь.

Сообщается, что испытания танка Altay продлятся около двух лет.

Напомним, первый турецкий танк получил свое название в честь генерала турецкой армии, которого звали Фахреттином Алтаем. Он командовал кавалерийским корпусом во время войны за независимость Турции в двадцатых годах прошлого века.

Танк оснащен 120-миллиметровой пушкой, броней нового поколения и системой активной защиты от противотанковых ракетных комплексов.