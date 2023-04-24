Памфилова заявила о планах Запада сорвать выборы президента России в 2024 году

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что западные страны заинтересованы в срыве президентских выборов в России, которые должны состояться в марте 2024 года, отметив, что Запад уже начал работу над этим.

«Мы понимаем, что на выборы президента России сейчас уже работают, на то, чтобы их снести просто. Огромные средства выделены западными странами, в первую очередь Штатами», — заявила председатель Центризбиркома. в ходе встречи со студентами Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в Хабаровске

Тем не менее, по ее словам, избирательная система страны готова к предстоящим выборам, а явка будет высокой из-за их значимости как для российских граждан, так и для остального мира. «Это вопрос, я бы сказала так, не только мировоззренческий, но это и вопрос смены эпох», - заявила она.

Ранее Памфилова также заявила о готовности избирательной системы, отметив, что она показывает, что, несмотря на различие религиозных, политических, мировоззренческих взглядов, общество демонстрирует сплоченность и единство.