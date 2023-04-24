Медведев заявил, что «имперские галлюцинации» толкают Польшу к идее реванша у России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил об «имперских галлюцинациях» Польши, которые толкают ее к идее реванша у Москвы, отметив, что поляки вновь грезят идеей восстановлении межгосударственной унии с Украиной и восстановления Речи Посполитой «от моря до моря».

«Имперские галлюцинации толкают польское общество в пучину тяжелых исторических ломок. Варшавские элиты спят и видят, как взять геополитический реванш у России, пересмотрев в том числе итоги Переяславской рады», - написал политик в своем Telegram-канале.

Медведев заявил, что сейчас республика забыла, «каково жить в полиэтничном государстве», назвав очень сложным период «совместного бытования» с украинцами в межвоенной Польше в период с 1920 по 1939 год.

«Ну не умеет Польша быть империей, хотя и постоянно берется за это безнадежное для себя дело», - отметил он, напомнив фразу польского нобелевского лауреата Генрика Сенкевича, заявившего: «Мы ни в чем не знаем меры и не будем знать, потому что безмерная увлеченность идеей всегда сочетается у нас с безмерным легкомыслием и … тщеславием».

Ранее Медведев заявил, что Украина «потеряет государственность» из-за «мнимого братства» с Польшей, отметив, что Варшава старается вернуть себе «исторические земли», используя антироссийскую риторику.