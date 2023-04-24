Компания Leroy Merlin опровергла информацию о продаже складов в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Французская компания-ритейлер Leroy Merlin не собирается продавать ни одного своего складского объекта на территории России. Как и заявляла компания в марте, никаких изменений в деятельности компании на территории РФ не планируется. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

У компании есть два объекта площадью около 130 и 140 тысяч квадратных метров.

С таким заявлением они выступили после публикаций ряда СМИ о намерении ритейлера продать все свои складские объекты в России. Эта информация не соответствует действительности.

Ранее KP.RU рассказывал, что компания Леруа Мерлен приняла решение продолжить работу в России и уже создала штаб по импортозамещению. Всего в компании на территории РФ трудится около 45 тысяч сотрудников, а свою работу сеть французских гипермаркетов строительных материалов в России начала еще 18 лет назад.