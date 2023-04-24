Силуанов: Новая система сбережений даст россиянам госгарантию на стабильные накопления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, для чего нужна новая система добровольных накоплений. Прежде всего она необходима для создания ещё одного стабильного инструмента улучшения финансового благосостояния россиян.

Как отметил Силуанов, система долгосрочных сбережений позволит гражданам России накопить средства на свои жизненные цели, и при этом все россияне будут иметь полную гарантию сохранности своих денег от государства.

Напомним, система долгосрочных накоплений - это реформа нынешней накопительной системы, действующей с 2016 года. Программу запускают по поручению президента России Владимира Путина, и её цель - обеспечение гражданам гарантированных накоплений и подушки безопасности на случай непредвиденных жизненных ситуаций.

Ранее KP.RU публиковал интервью с Силуановым, в котором он подробно рассказывал о новой системе накоплений в России.