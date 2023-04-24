Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что готов идти в суд после возбуждения на него уголовного дела

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отреагировал на возбуждение уголовного дела против него Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отреагировал на новости, что в отношении него возбудили уголовное дело за оскорбление полицейского.

Артист отнесся к произошедшему спокойно и отметил. Что пока не переживает о случившемся и уже тем более, не собирается ничего доказывать.

Музыкант настаивает, что никакого конфликта с сотрудником правоохранительных органов у него не было.

- Все просто придумали, и это я собираюсь доказывать. Если дело дойдет до суда, то буду оспаривать, — сказал Кортнев NEWS.ru.

Речь идет об истории, которая произошла в Новосибирске. Тогда неожиданно был отменен концерт коллектива, а Алексея вместе с коллегой вызвали в отделение полиции. Якобы, именно там он показал стражу порядка неприличный жест.

Новосибирский следком подтвердил, что уголовное дело действительно возбуждено.

- Уголовное дело действительно возбудили по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», - уточнил КП-Новосибирск источник.