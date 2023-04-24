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НовостиЗвезды24 апреля 2023 10:49

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что готов идти в суд после возбуждения на него уголовного дела

Артист назвал историю с оскорблением сотрудника полиции выдумкой
Елена АКИМОВА
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отреагировал на возбуждение уголовного дела против него

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отреагировал на возбуждение уголовного дела против него

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отреагировал на новости, что в отношении него возбудили уголовное дело за оскорбление полицейского.

Артист отнесся к произошедшему спокойно и отметил. Что пока не переживает о случившемся и уже тем более, не собирается ничего доказывать.

Музыкант настаивает, что никакого конфликта с сотрудником правоохранительных органов у него не было.

- Все просто придумали, и это я собираюсь доказывать. Если дело дойдет до суда, то буду оспаривать, — сказал Кортнев NEWS.ru.

Речь идет об истории, которая произошла в Новосибирске. Тогда неожиданно был отменен концерт коллектива, а Алексея вместе с коллегой вызвали в отделение полиции. Якобы, именно там он показал стражу порядка неприличный жест.

Новосибирский следком подтвердил, что уголовное дело действительно возбуждено.

- Уголовное дело действительно возбудили по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», - уточнил КП-Новосибирск источник.