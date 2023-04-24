Путин поддержал предложение Турчака выровнять денежное довольствие всем участникам спецоперации Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поддержал предложение уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе в вопросе денежного довольствия, отметив, что неважно, к какой именно категории человек относится, а подчеркнув важность того, как он относится к Родине.

Такое заявление российский лидер сделал в ходе встречи с первым зампредом Совета Федерации РФ, руководителем рабочей группы по вопросам спецоперации Андреем Турчаком, сообщившем главе государства о сохраняющейся диспропорции в вопросе денежного довольствия контрактников и мобилизованных в зоне проведения специальной военной операции.

Турчак отметил, что мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей, где бы ни находился, тогда как контрактник получает такое довольствование только при нахождении на передовой. Он также отметил вопрос о единых мерах поддержки участников спецоперации и их семей.

Путин в ответ заявил о необходимости обеспечить равенство условий «для всех, кто с оружием в руках борется за Россию».

«Нам неважно, к какой категории человек относится, важно, как он относится к Родине. Это принципиальный вопрос. Нужно, безусловно, добиться этого равенства», - отметил глава государства.

Напомним, ранее Турчак рассказал, что Госдума приняла несколько законов, которые улучшают регламент получения льгот для бойцов и членов их семей.