На территорию посольства России в Греции перебросили подозрительный пакет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестный в понедельник, 24 апреля, перебросил подозрительный пакет на территорию российского посольства в Афинах. Об этом сообщили в диппредставительстве России, отметив, что правоохранительные органы задержали подозреваемого и теперь разбираются.

«Сегодня на территорию посольства перебросили подозрительный пакет. Полиция задержала человека, который перебросил пакет, и разбирается», - приводит РИА Новости заявление российского посольства.

Напомним, год назад, в начале марта прошлого года, российский посол в Королевстве Нидерланды Александр Шульгин сообщил, что на территорию консульства Российской Федерации в Нидерландах было заброшено взрывное устройство, которое не сработало. Как писал сайт KP.RU, незадолго до этого произошел похожий инцидент: сообщалось, что на территорию консульского отдела посольства России в Нидерландах забросили рюкзак с зажигательной смесью.