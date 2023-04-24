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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 12:02

На территорию посольства России в Греции перебросили подозрительный пакет

Правоохранительные органы задержали подозреваемого
Елизавета КУЗНЕЦОВА
На территорию посольства России в Греции перебросили подозрительный пакет

На территорию посольства России в Греции перебросили подозрительный пакет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестный в понедельник, 24 апреля, перебросил подозрительный пакет на территорию российского посольства в Афинах. Об этом сообщили в диппредставительстве России, отметив, что правоохранительные органы задержали подозреваемого и теперь разбираются.

«Сегодня на территорию посольства перебросили подозрительный пакет. Полиция задержала человека, который перебросил пакет, и разбирается», - приводит РИА Новости заявление российского посольства.

Напомним, год назад, в начале марта прошлого года, российский посол в Королевстве Нидерланды Александр Шульгин сообщил, что на территорию консульства Российской Федерации в Нидерландах было заброшено взрывное устройство, которое не сработало. Как писал сайт KP.RU, незадолго до этого произошел похожий инцидент: сообщалось, что на территорию консульского отдела посольства России в Нидерландах забросили рюкзак с зажигательной смесью.