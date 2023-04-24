Роскомнадзор планирует использовать искусственный интеллект для борьбы с дезинформацией в интернете Фото: Shutterstock

В Роскомнадзоре обсуждается перспектива использования искусственного интеллекта для борьбы с дезинформацией в интернете. ИИ сможет выявлять дипфейки, определять контекст происходящего на видео и даже проверять факты. Об этом рассказывает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование РКН и ГРЧЦ совместно с аналитическим центром «Mindsmith» и «Ростелекомом».

Отмечается, что борьба с дезинформацией — одна из важнейших задач для России и бороться с фейками без помощи искусственного интеллекта уже невозможно. Реализовать же подобный проект планируется через 3-5 лет.

Совсем недавно пользователей удивила неожиданная совместная работа Дрейка и The Weekend, однако на самом деле композиция сделана нейросетью. Она использовала голоса артистов и сама сгенерировала песню, которая набрала 600 тысяч прослушиваний всего за пару дней. Об этом рассказали «Известия».

А российские ученые придумали, как нейросеть сможет помогать человеку определиться с выбором. На портале «ФАН» рассказали об инновационной технологии, которая будет делать выбор за человека, на основании искусственных систем и системы экспертных знаний.

После доработки эта система позволит человеку спастись в экстренной ситуации и сориентироваться в нужный момент.