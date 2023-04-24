Врач Селиверстова рассказала о том, сколько шашлыка можно есть за день Фото: Олег ЗОЛОТО

В преддверии майских праздников, врач-гастроэнтеролог Татьяна Селиверстова рассказала, сколько шашлыка можно есть за день. По ее словам не стоит есть больше 300-400 граммов шашлыка, но все зависит от физической активности, пола и возраста. Ее рекомендации опубликовали на портале РИАМО.

Важно понимать, что в 100 граммах шашлыка содержится 20 граммов белка, исходя из этого и стоит рассчитывать норму каждого человека. Некоторым может быть достаточно и гораздо меньшее количество.

Перед сезоном готовки на природе посчитали и индекс шашлыка в России на 2023 год. Приготовление традиционного «майского» блюда из свинины на четырех человек обойдется в 651 рубль, что немного дешевле прошлогодней цифры. Об этом рассказали на сайте «Life.ru».

А шеф повар Дмитрий Ознобишин поделился с Пятым каналом советами по маринаду шашлыка. В первую очередь он призвал отказаться от уксуса, поскольку он не лучшим образом влияет на конечный продукт.

Для идеального шашлыка стоит использовать три секретных ингредиента: лук, минеральную воду и сладкую паприку с перцем чили.