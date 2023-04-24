Под Казанью рядом с церковью загорелся частный дом с баней

Фото: Артем КИЛЬКИН

В этот понедельник, 24 апреля, жители поселка Куюки Пестречинского района, который расположен под Казанью, заметили столб дыма. В соцсетях очевидцы сообщили, что полностью сгорел дом на улице Тукая, огонь якобы распространился на баню, а также возникла угроза того, что он перекинется на соседние строения. Одним из них могла стать стоящая неподалеку Никольская церковь, сообщает Inkazan.

Как рассказали изданию в МЧС Татарстана, информация о пожаре в частном доме №1 на улице Тукая в поселке Куюки поступила в экстренные службы в 8.00. Действительно была угроза перехода пламени на соседнее строение.

Двухэтажный дом, построенный из бруса и обшитый сайдингом, сгорел, как и стоящая в четырех метрах от него баня. В 9.13 возгорание удалось локализовать, еще примерно через 30 минут – полностью ликвидировать. Внутри горевших дома и бани людей не было, никто не пострадал.