Чавушоглу: Турция считает необходимым продлить зерновую сделку Фото: REUTERS

Турция считает необходимым продлить зерновую сделку в мае, это реально сделать при удовлетворении требований России, об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу 100TV.

«Поставки зерна важны для всего мира, мы работаем над тем, чтобы удовлетворить требования России. Мы активизировали наши усилия, и если это произойдет, то соглашение будет продлено», - сказал министр.

Чавушоглу подчеркнул, что это важно сделать в мае, иначе в мире настанет продовольственный кризис, как это было в пандемию.

Как писал сайт KP.RU, 14 марта заместитель главы МИД России Грушко сообщил, что зерновая сделка была продлена на 60 дней, а также подтвердил ее пакетный характер.

Он уточнял, что Россия продолжит добиваться снятия всех препон для поставок сельхозпродукции на мировые рынки, а переговоры по «зерновой сделке» продолжаются.

Сегодня, 24 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка не может быть продлена, если не будут выполняться ее условия.

Ранее страны «Большой семерки» поддержали продление и расширение зерновой сделки.