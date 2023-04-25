FT: ЕС и Япония не согласились с идеей США о полном запрете экспорта в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕС и Япония не согласились с идеей США странам «Большой семерки» о полном запрете экспорта в Россию, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Источники издания сообщили, что представители Японии и Евросоюза назвали данный шаг «невозможным».

«С нашей точки зрения, это просто невыполнимо», — сказал чиновник на условиях анонимности.

Как писал сайт KP.RU, 21 апреля западные СМИ сообщили, что страны «Большой семерки» уже обсуждают возможность полного запрета экспорта своих товаров в Россию. Или почти полного: запрет может не коснуться поставок медикаментов, сельхозпродукции, товаров для детей.

23 апреля зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что новая идея лидеров G7 о тотальном запрете экспорта товаров в Россию говорит о том, что они — недоумки.

Также Медведев подчеркнул, что полный запрет стран «Большой семерки» на экспорт в Россию может закончиться для них сворачиванием «зерновой сделки».