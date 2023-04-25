Глава МИД Польши: ЕС введет 11 пакет антироссийских санкций не ранее второй половины мая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕС введет 11 пакет антироссийских санкций не раньше второй половины мая, об этом сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

«Конечно же, пока все это находится на этапе обсуждения. Одни государства озвучивают то, что, по их мнению, должно в нем быть, например санкции на алмазы. Другие, напротив, говорят, что алмазы скорее не будут затронуты напрямую», - сообщил Рау.

По его мнению, вопрос будет закрыт не ранее, чем во второй половине мая.

«Ожидать чего-либо скорее нельзя», - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что ожидал бы введения персональных санкций против представителей российской системы правосудия и «тех, кто несет ответственность за похищение украинских детей».

Как писал сайт KP.RU, 25 февраля страны Евросоюза приняли 10 пакет санкций против России. Ранее очередную порцию рестрикций против нашей страны подготовили в США и Великобритании.

Боррель написал, что принят 10-й пакет санкций: в список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ.

24 марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против Российской Федерации будет направлен на то, чтобы сделать невозможным обход уже существующих рестрикций.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции – средство, а цель – заставить страдать наших граждан. Они хотят заставить народ страдать. Но их расчет не оправдался.

Российский лидер добавил, что российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем думали на Западе.