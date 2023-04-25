Армия России стала применять новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне СВО Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Вооруженные силы России стали применять новые танки Т-14 «Армата» для ведения огня по украинским позициям, об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

«Российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям», - заявил собеседник агентства.

По его словам, в прямых штурмовых действиях они пока не участвовали.

«Танки Т-14 «Армата» в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов», - отметил источник.

Как писал сайт KP.RU, 25 декабря 2022 года стало известно, что танки Т-14 «Армата», проходят боевое слаживание на российских полигонах.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец раскрыл особенности уникального танка. По словам эксперта, «Армата» является «танком-управленцем», которому нет равных.

Баранец пояснил, что этот танк испытывается долго. Его потихоньку будут подтягивать к полю боя. Его сейчас на российских полигонах наши испытатели «убивают» в различных режимах – в холодных, в горячих, в грязи, в песке и так далее.

Первое отличие этого танка от всех классических танков, что экипаж находится отдельно от снарядов.

У танка мощный двигатель. Причем он может быть и 1300 «лошадей», а может быть и 1500. У него интересная пушка 125-миллиметровая, которая, пока испытывается танк, может перерасти в 152-миллиметровую. Из этой же пушки можно стрелять управляемой ракетой.

Т-14 имеет очень мощную защиту. Сначала динамическая защита. Корпус танка обкладывается специальными пластинами.