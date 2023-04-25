Вертолет санавиации разбился при возвращении на базу в Волгоградской области Фото: Дмитрий Селезнев

В Волгоградской области при возвращении на базу упал вертолет санавиации. Крушение произошло в Городищенском районе, пилот погиб на месте происшествия. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.

Отмечается, что пассажиров в вертолете не было в момент падения. Вертолет «Ансат» летел в поселок Ерзовка под Волгоградом, где находилось место его дислокации. На данный момент неизвестны причины произошедшего.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которым предстоит выяснить всю картину произошедшего.

Ранее KP.RU писал о крушении малолитражного самолета «Бекас» под Волгоградом. При взлете с поля, которое на было предназначено для этого, самолет потерпел крушение, а от полученных травм пилот погиб на месте. Отмечается, что пилот — владелец самолета.

По предварительной информации разрешение на взлет пилоту не выдавалось.