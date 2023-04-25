Телефонные мошенники придумали принципиально новую схему мошенничества с похищением людей Фото: Артем КИЛЬКИН

Телефонные мошенники в России придумали новую и опасную схему обмана россиян. Теперь они убеждают своих жертв поменять номер телефона и спрятаться от родных. А пока жертва находится в изоляции, связываются с ее родными и требуют выкуп. Недавно такая история произошла с сотрудницей «Комсомольской правды». 77-летнюю женщину вынудили уехать в Тверскую область и спрятаться там в мотеле. А пока родные сбивались с ног в поисках, с них требовали 2 млн рублей.

Управляющий RTM Group, эксперт в области кибербезопасности и права в IT Евгений Царев, схема с фальшивым похищением существовала в арсенале аферистов еще до появления мобильных телефонов. Они пытаются полностью изолировать жертву, чтобы никто из окружения не пытался повлиять на ее решение и разубедить в словах аферистов.

Это тщательно разрабатываемая схема с использованием социальной инженерии.

- Задача аферистов состоит в том, чтобы «взломать» потенциальную жертву, заставить ее руководствоваться эмоциями. А самая сильная из них — это страх, как в случае с «похищениями», - говорит «Известиям» Евгений Царев.

В свою очередь адвокат Московской коллегии адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий говорит, что за такое мошенничество можно получить до 15 лет лишения свободы.

Чтобы защититься от такого рода обмана, прежде всего нужно сохранять холодную голову. На телефонах пожилых родственников стоит ограничить список номеров, с которых доступны вызовы на их номера, — к примеру, адресной книгой.

- Если все таки сообщают, что человек похищен, то не сообщайте звонящему никаких личных данных. Обзванивайте всех друзей и знакомых «похищенного», чтобы оценить масштаб бедствия.

Сохраните все доказательства против звонившего — будь то текстовые сообщения или записи звонков и, конечно же, обратитесь в полицию, - говорит руководитель компании AtreIdea и эксперт в области информационной безопасности Сергей Белов

Ранее, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с RT, что телефонные мошенники продолжают совершенствовать способы обмана. По его словам, новая схема касается жителей Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и отдаленных регионов северо-запада страны.

Ранее, аферисты украли у бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова более 40 миллионов рублей. С ноября 2022 года по апрель 2023-го ему поступали звонки и потерпевший следовал инструкциям, пишет Life.

В Госдуму уже внесен документ, после принятия которого россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов на Госуслугах. Это усложнит работу мошенникам, передает "360".

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, что телефонные мошенники продолжают совершенствовать способы обмана. По его словам, новая схема касается жителей Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и отдалённых регионов северо-запада страны.