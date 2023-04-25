В Москве состоялась церемония открытия Генассамблеи Международного совета военного спорта

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На площадке в Москве прошла торжественная церемония открытия 78-ой Генеральной ассамблеи и Конгресса Международного совета военного спорта. В мероприятиях примут участие 170 представителей из более 50 стран мира. Об этом рассказали в пресс-службе организаторов мероприятия.

В торжественной церемонии приняли участие представители Бразилии, Америки, Нигерии и Китая.

Помимо этого участие по видеоконференцсвязи из Брюсселя примут участие еще в 25 стран. Открыли мероприятие замминистра Минобороны РФ Николай Панков и помощник президента России Игорь Левитин с представителями стран-участник.

Сергей Шойгу передал через Николая Панкова, что за все время, как эта организация объединила 140 стран, было сделано многое для укрепления мира во всем мире и сохранения беспристрастности в спорте. Также все участники оказывают большое влияние на продвижение принципа солидарности и это бесценный вклад каждого.

Помимо этого, все участники обсудят множество актуальных вопросов в сфере развития современного военно-спортивного движения, а также изберут нового президента Международного совета военного спорта.

Международный совет военного спорта (CISM) — крупнейшая организация в мире после МОК и Международной спортивной федерации университетов. Девиз организации — «Дружба через спорт». С момента вступления России в CISM она приняла участие во множестве всемирных военных летних и зимних игр, а также других мероприятиях под эгидой организации.

Российская делегация стала инициатором проведения в 2023 году соревнований по регби-7, которые были включены в спортивный календарь организации и пройдут в августе этого года.