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НовостиОбщество25 апреля 2023 12:25

Глава «Альянса врачей»* Васильева обвинила Навального** в домогательствах

У него три главные мотивации: власть, еда и секс, посетовала врач
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава «Альянса врачей»* Васильева обвинила Навального** в домогательствах

Глава «Альянса врачей»* Васильева обвинила Навального** в домогательствах

Фото: REUTERS

Глава некоммерческой организации «Альянс врачей»* Анастасия Васильева рассказала о домогательствах со стороны Алексея Навального** в 2017 году. Он проходил у нее лечение роговицы глаза, обожженной после того, как неизвестные облили его зеленкой.

«У него возникает ощущение, что у него есть какое-то право на меня как женщину. Вот знаете, есть мужчины, которым надо «вынь да положь». Алексей, к сожалению, такой человек. У него три главные мотивации: власть, еда и секс», – заявила женщина в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

По словам главы «Альянса врачей»*, Навальный** расценивал врачебную заботу о нем как симпатию со стороны Васильевой, поэтому решил, что может вступить с ней в сексуальную связь. Такое поведение врач назвала «ошеломительной наглостью».

Напомним, в июне прошлого года Алексея Навального** перевели из колонии в Покрове Владимирской области в исправительное учреждение строгого режима после вступления в силу приговора по делу о мошенничестве.

*Признан в России НКО-иноагентом

**Включен в список экстремистов