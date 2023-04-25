Bild: Бербок отклонила приглашение на заседание СБ ООН во главе с Лавровым Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Германии отказалась от приглашения на заседание Совета безопасности ООН, на котором председательствовал глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает Bild.

"Бербок была приглашена, но не поехала в Нью-Йорк. Вместо этого она занялась репатриацией немецких граждан из Судана", - пишет издание.

На своей странице в Twitter дипломат сообщила, что ФРГ выступает за прекращение огня в Судане по всем дипломатическим каналам.

"Я четко говорю сторонам конфликта: если вы заботитесь о своей стране, то сложите оружие", - написала Бербок.

В комментариях к посту пользователи отметили, что подобного сейчас ждут по ситуации на Украине. Некоторые комментаторы отметили, что Германии нужно заняться перемирием в украинском конфликте.

Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк в ночь на 24 апреля. Под его председательством состоялось заседание СБ ООН.

Ранее сайт KP.RU сообщал о том, что Вашингтон после продолжительной паузы выдал визу главе МИД России Сергею Лаврову для участия в Совбезе ООН 24-25 апреля.