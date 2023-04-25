Нутрициолог Курова рассказала о самых частых причинах выпадения волос Фото: Shutterstock

Чаще всего выпадение волос может быть связано с дефицитом белка, гормона щитовидной железы или железа. Также провоцировать выпадение волос могут некоторые инфекционные заболевания. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, нутрициолог Елена Курова.

Именно потому, что причин может быть достаточно большое количество, при обнаружении у себя подобной проблемы стоит обратиться к специалисту.

При этом пластический хирург Денис Сергеев в беседе с Лайвом рассказал, что для мужчин наиболее эффективным лечением от облысения будет операция по пересадке волос. Это кропотливый и долгий процесс, однако результат лучше любых ожиданий.

Он добавил, что выпадение волос у мужчин обычно связано с уровнем гормона андрогена, который считается предшественником тестостерона. Именно его наличие и провоцирует облысение.

Биологи из Японии и США провели исследование, которое позволило им объяснить причину поседения в старости. Они пришли к выводу, что это связано со сбоем в работе стволовых клеток волосяных луковиц. Из-за него тельца не могут превращаться в пигментные клетки, а после этого возвращаться в исходное состояние.

Ученые отмечают, что есть вероятность создания способов восстановления нормальной работы стволовых клеток и даже возвращения цвета волос. Об этом рассказали на сайте Пятого канала.