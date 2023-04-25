Тренер Хамраев объяснил взаимосвязь между ранними подъемами и похудением Фото: Shutterstock

Уже наступила пора худеть к лету, поэтому мастер спорта по жиму штанги лежа и по совместительству тренер Яков Хамраев объяснил взаимосвязь похудения и раннего подъема. Он советует вставать с восходом солнца в 5-6 часов утра. Таким советом он поделился в беседе с «Газетой.Ru».

Именно в это время в организме вырабатываются «гормоны активности» — адреналин и кортизол. Это позволяет дышать глубже и чувствовать себя бодрее. Чтобы комфортно просыпаться в это время следует ложиться спать до 22:00.

При этом невролог Елена Прокопенко о риске развития диабета и других заболеваний из-за недосыпа. Даже одна ночь неполноценного сна может негативно сказываться на когнитивных функциях человека и его настроении. Об этом она рассказали на портале «Известия».

Нарушения сна бывают у людей совершенно разных возрастов, однако у детей они чаще всего могут быть связаны с проблемами микроклимата дома. Об этом поведали на портале RT со слов детского врача-невролога Евгении Гончаровой.

По словам специалиста стоит обращать внимание на сухость и влажность воздуха, а также на температуру в помещении. Если же регуляция этих факторов не помогает решить проблему со сном, то стоит обратиться к врачу-неврологу или сомнологу.