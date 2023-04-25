В возрасте 32 лет умер Василий Масалитин, актер из сериала «Реальные пацаны»

Актер из сериала «Реальные пацаны» Василий Масалитин умер во время операции Фото: соцсети

Актер Василий Масалитин скончался во время операции в одной из клиник Москвы на 33 году жизни, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По информации Regnum, артист умер еще 13 февраля, но о его кончине стало известно только после того, как 20 апреля Следственный комитет начал проверку. Следователи полагают, что ответственными за гибель актера могут быть врачи, проводившие операцию.

Как уточняет издание, Масалитин должен был перенести операцию на ноге. По словам друзей артиста, ему ввели наркоз, из которого он не смог выйти. Жена и отец актера не стали давать комментарии журналистам, полагая, что огласка происшествия не поможет наказать возможных виновников его смерти.

Василий Масалитин снимался в комедийных сериалах «Реальные пацаны», «СеняФедя», «Ивановы Ивановы», «Ольга», «Незлобин» и юмористическом проекте «Даешь молодежь». Также артист принимал участие в съемках сериалов «След», «Измены», «Инсомния» и появлялся и в таких известных передачах, как «Пусть говорят» и «Жить здорово».