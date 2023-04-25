Попытка посадки на Луну японского модуля Hakuto-R признана неудачной Фото: REUTERS

Связь с японским модулем Hakuto-R была потеряна в ходе посадки на Луну, в связи с чем высока вероятность, что миссию признают неудачной, об этом заявил глава компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада.

«В настоящее время мы не можем установить связь с аппаратом. У нас была связь до самого момента посадки, но потом мы потеряли контакт», - сообщил Хакамада.

Он признал, что «мы не смогли совершить успешную посадку».

Позже в ходе пресс-конференции Хакамада уточнил, что пока у компании не хватает данных, чтобы окончательно говорить о провале миссии.

«Тем не менее вероятность неудачи крайне высока», - отметил он.

Как писал сайт KP.RU, в декабре 2022 года Япония отправила посадочный модуль Hakuto-R. В 2024 году Hakuto-R Mission 2 планирует доставить на поверхность Луны первый луноход страны Восходящего Солнца.

Напомним, Россия осенью 2023 года планирует запустить автоматический аппарат «Луна-25», он займется поиском воды на Южном полюсе.

Экспедиция с забором грунта и доставкой его на Землю запланирована на 2027 год. Высадка космонавтов ожидается в 30-е годы.

В это же время совместно с Китаем мы собираемся начать строительство обитаемой базы на лунной поверхности.