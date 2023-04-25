Правозащитник Барака: Байден готовится к «афганскому сценарию» на Украине Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден готовится к «афганскому сценарию» на Украине, об этом написал в соцсети американский правозащитник Аджаму Барака.

«Какая безнравственность. Администрация Байдена призывала Украину отказаться от Минских соглашений и перейти к военной стратегии по взятию Крыма и Донбасса», - заявил он.

Однако, по его словам, «теперь готовится к афганскому сценарию на Украине».

Как писал сайт KP.RU, в марте издание Politico написало, что в администрации Байдена рассчитывают, что Украина перейдет в наступление ближе к маю 2023 года.

В публикации отмечалось, что американские чиновники больше сосредоточены на подготовке Украины к крупному весеннему наступлению для возвращения территорий, которое, как они ожидают, начнется к маю.

В апреле обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани призвал Зеленского пойти на дипломатическое урегулирование конфликта до того, как он лишится последних рычагов воздействия на ситуацию.

В статье Foreign Affears указывалось, что «наиболее вероятным исходом конфликта является отнюдь не «полная победа» Украины, а кровавая патовая ситуация».