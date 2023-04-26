Киев запретил гражданским плавсредствам выходить на воду в Херсонской области Фото: REUTERS

Киев на подконтрольной ему части Херсонской области запретил гражданским плавсредствам выходить на воду на период военного положения.

«Решение принято в целях обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины», - написали в Telegram-канале украинские чиновники.

Уточняется, что запрет касается всех видов гражданских плавсредств, исключение сделано только для судов ВСУ и специалистов, охраняющих украинские воды.

Ограничение будет действовать до отмены военного положения или вынесения отдельного распоряжения.

Как писал сайт KP.RU, 22 апреля Зеленский запретил связанные с Россией и Советским Союзом географические названия. Так называемый «деколонизационный закон» предусматривает запрет на присвоение географическим объектам названия, связанные с Российской Федерацией, а также российскими достопримечательностями, городами, датами или историческими событиями.

11 апреля власти Киева запретили проведение богослужений на Пасху в храмах столицы. Украинские чиновники на время, когда проходили ночные службы в храмах, ввели комендантский час.

Напомним, что на Украине продолжаются гонения каноничной православной церкви — УПЦ, на ее место приходят раскольники ПЦУ. Священников выселяют из храмов, которые отбирают в пользу государства. Также у религиозных служителей проводят обыски.