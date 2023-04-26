Украинский генерал Кривонос: ВСУ несут большие потери в Артемовске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военные несут большие потери в Артемовске (старое название - Бахмут), так как военное руководство страны не подготовило город к обороне, об этом заявил в интервью бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос.

«Мы платим страшную цену за этот город, а вопрос в том, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне», - сообщил Кривонос.

Генерал ВСУ подчеркнул, что в Бахмуте нужно было... сам город готовить к обороне. «Это то, что не было проведено качественно, а сейчас эти проблемы способствуют тому, что мы несем достаточно большие потери», - отметил он.

Кривонос добавил, что ВСУ следовало покинуть Артемовск еще в феврале, а сейчас их положение ухудшается ввиду «невозможности навязать собственную инициативу».

Как писал сайт KP.RU, 23 апреля военкор КП.РУ Александр Коц сообщил, что за последнюю неделю российские бойцы сумели значительно продвинуться в городе, преодолев психологический оборонительный рубеж, который проходил по железной дороге.

Он отмечал, что наши подразделения взяли железнодорожный вокзал и пошли дальше, тесня противника к границам города. Параллельно с этим постепенно сжимая клещи с севера и юга, и перерезая трассы снабжения.

25 апреля Минобороны России сообщило, что на Донецком направлении, в Артёмовске, российские штурмовые отряды продолжают активное уничтожение войск противника.

Поддержку штурмовым отрядам оказывают подразделения воздушно-десантных войск, а также армейская и оперативно-тактическая авиация. Основная задача отрядов поддержки - прикрывать фланги штурмовиков и не давать ВСУ перебросить в Артёмовск резервные силы.