Yahoo News: США готовят законопроект о возвращении Украины к границам 1991 года Фото: REUTERS

Члены палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине ее возвращения к границам 1991 года, об этом сообщил портал Yahoo News.

По данным издания, резолюция требует «подчеркнуть, что политика США - видеть победу Украины против вторжения и восстановления в международно признанных границах 1991 года».

Авторы документа также призывают включить Украину в НАТО и требовать от Москвы выплатить компенсации Киеву.

Как писал сайт KP.RU, 9 июня 2021 года стало известно, что Киев неожиданно заявил, что готов «простить» Россию. Но после репарации - то есть выплаты стране-победителю побежденной стороной. Да ещё и возвращения Крыма и «ухода из Донбасса».

16 ноября 2022 года депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что власти Украины будут обязаны выплатить России репарации за обстрел ее территорий.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Ее целью является- защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

«Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что «националисты никогда не простят крымчанам их свободный выбор. Они полезут и в Крым с войной, чтобы убивать, как пособники Гитлера во время войны».