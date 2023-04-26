Кулеба: НАТО должна до конца года дать «точное расписание» присоединения Киева к альянсу Фото: REUTERS

Украина ожидает, что НАТО уже на саммите в Вильнюсе 11-12 июля и в любом случае не позднее конца 2023 года представит точное расписание присоединения Киева к альянсу, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs.

«Нет необходимости в плане действий по членству, который устанавливает определенные этапы, которые страна должна пройти до вступления... НАТО не должна поддаться искушению предъявить дополнительные требования Украине, которые задержали бы ее вступление», - приводит издание слова Кулебы.

Глава МИД Украины пояснил, что «вместо этого НАТО должна принять политическое решение и представить расписание вступления Украины, либо на саммите в Вильнюсе, либо к концу 2023 года».

Однако он признал, что «окончательное вступление Украины в альянс будет зависеть от ситуации в сфере безопасности».

Как писал сайт KP.RU, 20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев, где заявил, что рано или поздно Украина станет членом Североатлантического альянса.

Еще в сентябре 2022 года Киев подавал заявку на «ускоренное» вступление в НАТО.

Прибалты и поляки призывали начать процесс принятия Украины уже на предстоящем в июле в Вильнюсе саммите альянса. Но США и ФРГ инициативу не поддержали. СВО началась именно из-за того, что Запад отказался услышать Москву, которая требовала нейтралитета Украины.

Столтенберг пообещал, что на саммите в Литве Украине будут предоставлены некие «гарантии» ее безопасности. Относительно членства в блоке, то позиция неизменна: еще в апреле 2008 в Бухаресте Киеву и Тбилиси пообещали, что они когда-нибудь будут в НАТО.

25 апреля зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «тихий раздел» Украины Польшей и рядом других государств более предпочтителен, чем вступление страны в НАТО или мировая война.