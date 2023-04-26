Экипаж танка Т-90М «Прорыв» уничтожил украинский опорный пункт в Донбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» 20-й гвардейской армии ЗВО уничтожил украинский опорный пункт в Донбассе, об этом сообщил РИА Новости командир танковой роты с позывным «Море».

«Находясь на дежурстве, получили координаты цели, выехали на боевую задачу. Под корректировку беспилотника нанесли огневое поражение по живой силе противника», - рассказал командир.

Офицер уточнил, что огонь велся по опорному пункту противника, находящемуся на расстоянии 1 километр от позиций российских войск.

«Отработали четырьмя снарядами. Цель уничтожена», - подчеркнул командир.

Как писал сайт KP.RU, 15 января командир танка назвал Т-90М надежной и удобной машиной. Он добавил, что танк усовершенствован и экипаж надежно защищен.

«У нас Т-90 подорвался на противотанковой мине, гусеницу не повредило, оторвало лишь каток, и он своим ходом выбыл из зоны боевых действий, весь экипаж цел», отметил офицер, выполняющий боевые задачи в зоне проведения СВО.

25 апреля стало известно, что Вооруженные силы России стали применять новые танки Т-14 «Армата» для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали.

Отмечалось, что танки Т-14 «Армата» в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

Напомним, с 25 декабря 2022 года танки Т-14 «Армата» стали проходить боевое слаживание на российских полигонах.