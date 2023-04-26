GT: Полный запрет экспорта в Россию приведет Запад к краху Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стремление сокрушить российскую экономику приведет Запад к самоубийству, об этом написала китайская газета Global Times.

«Запад, судя по всему, зашел в тупик, вводя санкции против России. Теперь он даже добивается введения самоубийственных ограничений, чтобы усилить давление...», – говорится в статье.

По мнению журналистов, страны G7 чувствуют, что исчерпали все свои возможности, а почти полный запрет на экспорт в Россию будет разрушительным, в том числе и для самого Запада.

«Страны G7 никогда не ослабят свои санкции против России, даже незначительно. Вместо этого они будут усиливать давление на Россию с помощью различных средств», - подчеркнули авторы публикации.

Издание указывает, что упадок американской гегемонии неизбежен, крах США и их основных союзников на Западе также будет неизбежен.

Как писал сайт KP.RU, 21 апреля западные СМИ сообщили, что страны «Большой семерки» уже обсуждают возможность полного запрета экспорта своих товаров в Россию. Или почти полного: запрет может не коснуться поставок медикаментов, сельхозпродукции, товаров для детей.

Однако, ЕС и Япония не согласились с идеей США странам «Большой семерки» о полном запрете экспорта в Россию. Представители Японии и Евросоюза назвали данный шаг «невозможным».

23 апреля зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что новая идея лидеров G7 о тотальном запрете экспорта товаров в Россию говорит о том, что они — недоумки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что реальной целью санкций Запада против России – заставить страдать российский народ.