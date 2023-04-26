Белый дом: Джо Байден несмотря на возраст справляется с работой
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Претензии к возрасту президента США Джо Байдена высказывались и в период кампании 2020 года, но он исполняет задачи, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Что касается возраста, мы уже слышали это в 2020 году снова и снова. Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, он смог добиться исполнения задач», - сказала пресс-секретарь.
По ее словам, республиканцы задач во благо американского народа не исполняют.
Как писал сайт KP.RU, 25 апреля действующий президент США Джо Байден официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок на предстоящих в 2024 году выборах.
Главным конкурентом Байдена на предстоящих выборах может стать бывший глава США, лидер республиканской партии Дональд Трамп. В настоящее время в отношение Трампа расследуется уголовное дело.
16 февраля экс-врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что администрация президента США скрывает правду о состоянии здоровья Джо Байдена, что вызывает «тревогу».
Джексон усомнился, что нынешний президент США полностью здоров, указав также на то, что в распространенном в СМИ отчете о здоровье Байдена не было сказано ничего о прохождении им когнитивных тестов.
Кроме того, в марте бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявлял, что президент США Джо Байден теряет способность воспроизводить речь.
По его словам, у Байдена недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной.