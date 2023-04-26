Белый дом: Джо Байден несмотря на возраст справляется с работой Фото: REUTERS

Претензии к возрасту президента США Джо Байдена высказывались и в период кампании 2020 года, но он исполняет задачи, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Что касается возраста, мы уже слышали это в 2020 году снова и снова. Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, он смог добиться исполнения задач», - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, республиканцы задач во благо американского народа не исполняют.

Как писал сайт KP.RU, 25 апреля действующий президент США Джо Байден официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок на предстоящих в 2024 году выборах.

Главным конкурентом Байдена на предстоящих выборах может стать бывший глава США, лидер республиканской партии Дональд Трамп. В настоящее время в отношение Трампа расследуется уголовное дело.

16 февраля экс-врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что администрация президента США скрывает правду о состоянии здоровья Джо Байдена, что вызывает «тревогу».

Джексон усомнился, что нынешний президент США полностью здоров, указав также на то, что в распространенном в СМИ отчете о здоровье Байдена не было сказано ничего о прохождении им когнитивных тестов.

Кроме того, в марте бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявлял, что президент США Джо Байден теряет способность воспроизводить речь.

По его словам, у Байдена недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной.