Российские военные уничтожили 15 диверсантов, до 30 солдат и склад ВСУ на Херсонском направлении Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Подразделения российской группировки «Днепр» уничтожили на Херсонском направлении 15 украинских диверсантов, до трех десятков солдат и склад ВСУ, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.

«В районе населенного пункта Днепровское высокоточным ударом уничтожено 15 украинских националистов, входящих в состав диверсионно-разведывательной группы», - рассказал Рулев.

Он отметил, что были уничтожены три быстроходные лодки, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению.

«Также уничтожены пункт временной дислокации украинской теробороны, до 30 украинских военных, контрбатарейная РЛС AN/TPQ-36, кочующий миномет и самоходка «Гвоздика», а также склад с имуществом ВСУ», - добавил офицер.

Как писал сайт KP.RU, командир танковой роты с позывным «Море» сообщил, что экипаж танка Т-90М «Прорыв» 20-й гвардейской армии ЗВО уничтожил украинский опорный пункт в Донбассе.

Офицер уточнил, что огонь велся по опорному пункту противника, находящемуся на расстоянии 1 километр от позиций российских войск.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России стали применять новые танки Т-14 «Армата» для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях танки пока не участвовали.

Отмечалось, что танки Т-14 «Армата» в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.