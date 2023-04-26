Травматолог-ортопед посоветовал больше двигаться, чтобы не болели суставы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ведущий травматолог-ортопед СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Анвар Гиниятов ответил, почему для здоровья суставов нужно много двигаться.

Физиологически суставы созданы для того, чтобы постоянно находиться в движении, поэтому постоянная работа является основной их здоровья. Во время движения происходит выработка синовиальной жидкости.

- Она расположена внутри суставной полости, помогает суставу усваивать питательные вещества и выполняет роль «смазочного материала», - рассказывает врач «Газете.ru».

Малоподвижный образ жизни приводит к тому, что объем полезной жидкости сокращается и хрящевая ткань начинает стираться. Это ведет к развитию воспаления – артриту.

Поэтому для профилактики воспаления нужно систематически быть в движении, но бегать марафоны или проводить несколько тренировок в спортзале не нужно. Достаточно обычной прогулки на свежем воздухе и зарядки.

Кстати, хруст суставов может указывать на начинающееся заболевание. В частности, возможны воспаления сухожилий, артрит и артроз, пишет газета "Известия".

Гипертрофия, или увеличение в размерах, складки внутренней оболочки сустава, которая продуцирует синовиальную жидкость. Эти складки могут гипертрофироваться на фоне перегрузки, травмы или в связи с особенностью строения сустава, сообщает RT.

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