Губернатор Василий Орлов – о введении в Амурской области особого противопожарного режима: «Необходимо предупредить любые возгорания»

Особый противопожарный режим действует в 29 муниципалитетах Амурской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области со среды, 26 апреля, на всей территории региона начал действовать особый противопожарный режим. По словам губернатора Василий Орлова, пожаров в этом году в Приамурье стало меньше, однако из-за погодных условий ситуация требует постоянного контроля.

«Расслабляться нельзя, в область пришел стабильный антициклон с сильным ветром, и ближайшие осадки ожидаются только в первых числах мая. Риск возникновения и распространения огня высок во всех районах. Поручаю главам муниципалитетов и противопожарным службам усилить контроль, чаще патрулировать свои территории, необходимо предупредить любые возгорания», - отметил Василий Орлов в ходе заседания правительства.

Особый противопожарный режим вводился в Приамурье поэтапно, начиная с 27 марта. Сегодня он действует на территории всех 29 муниципалитетов. По словам заместителя председателя правительства области – министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексея Севостьянова, с 27 марта по 25 апреля в лесах региона было выявлено 46 пожаров на площади 4,1 тысяч гектара. Это гораздо меньше, чем в прошлом году, когда за аналогичный период было зафиксировано более 140 возгораний на площади 19,5 тысяч гектара.

Снизилось число пожаров и на землях иных категорий: с марта было выявлено 42 возгорания на площади в 1,6 тысяч гектара. В прошлом году в это же время специалисты потушили 56 пожаров на площади 3,7 тысяч гектара.

В населенных пунктах Приамурья обновляют противопожарные полосы и продолжают ликвидировать опасные участки: окашивают траву, убирают свалки и сносят бесхозные строения. К сегодняшнему дню в регионе выполнено почти 97% таких работ, полностью они завершены в Благовещенске, Тынде, Зее, Свободном, Циолковском, Серышевском и Тындинском муниципальных округах. К борьбе с огнем готовы более 900 специалистов.