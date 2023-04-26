Анатолий Вассерман назвал условие развала США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил, что США могут распасться, отметив, что соединенные государства Америки «могут стать разъединенными»

Вассерман отметил, что в 2020 году «всерьез обсуждался сценарий развода, когда восточное и западное побережья США создадут «демократические государства Америки», а середина – от Великих озер до Мексиканского залива - республиканские государства Америки».

По его словам, все это происходило в то время, когда Дональда Трампа «закидали миллионами липовых бюллетеней», но если в 2024 года «трюк с фальшивыми бюллетенями повторится в сопоставимом объеме, терпение может кончиться».

«Кстати, что касается фальшивых бюллетеней. Я почему, собственно, уверен в том, что они были, - по тому, как себя вели активисты Демократической партии при подсчете голосов. Извините, но если активисты Демократической партии выгоняют с избирательного участка активистов Республиканской и занавешивают изнутри окна, трудно объяснить это иначе, нежели подготовкой к массовому вбросу фальшивой», - добавил Вассерман.

Депутат также обратил внимание на то, что статус гегемона США опирался на международную роль доллара, однако этим злоупотребили, выпуская больше валюты, чем нужно для обслуживания международного товарооборота. «Покрывали этими дополнительными долларами свои нужды. И, по сути, экспортировали свою инфляцию», - отметил он.

Напомним, ранее Вассерман объяснил, зачем США пытаются намерено разрушить экономику Евросоюза, отметив, что ЕС оказался оторван от своей сырьевой базы.