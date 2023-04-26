Эксперт Рыжикова рассказала, как долго ребенку можно играть в компьютер каждый день

Эксперт Рыжикова рассказала, как долго ребенку стоит играть в компьютер каждый день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В зависимости от возраста детей им можно проводить за компьютером ежедневно от 20 минут до двух часов. При этом детям младше 8 лет не стоит использовать гаджеты более 20 минут в день, поскольку это может негативно влиять на эмоциональное развитие. Об этом рассказывает «Газета.Ru» со слов гендиректора цифровой образовательной платформы «ЯКласс» Екатерины Рыжовой.

Психологи давно отмечают, что различные закрытые группы и чаты в социальных сетях и мессенджерах с деструктивным контентом, могут крайне негативно влиять на психику ребенка и привести к травмированию и даже гибели. Такая информация опубликована на портале «ФАН».

Поэтому родителям стоит следить за контентом, который смотрит их ребенок. При этом не стоит злоупотреблять с контролем и сурово наказывать детей за провинности.

Психологи из Эдинбургского университета считают, что суровые методы воспитания могут приводить к гиперактивности ребенка и эмоциональным проблемам. Об этом рассказали на сайте ОТР.