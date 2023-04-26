Кинолог дал советы, как уберечь собаку от укуса змеи

Кинолог дал советы, как уберечь собаку от укуса зме Фото: Иван ОЛЕКСЮК

После потепления обычно пробуждаются рептилии, которые нередко могут кусать собак, которых люди берут с собой за город. Уберечь от этого собаку полностью сложно, однако существенно снизить риск помогут ботинки для собак и комбинезон. Об этом рассказали на портале РИАМО со слов президента Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

При этом, отдыхая на природе необходимо следить не только за питомцами, но и за собой, а также за людьми вокруг, поскольку змеи в период весеннего тепла могут кусать и людей.

Чтобы избежать нападения змеи, стоит просто замереть и ничего не предпринимать, позволив ей спокойно уползти восвояси. При попытке ее прогнать или напугать, даже не ядовитая змея может атаковать человека. Об этом рассказали на сайте RT со слов серпентолога Якова Асафьева.

Важно понимать, что из ядовитых змей чаще всего можно встретить гадюку и если же она все же укусила вас или людей рядом, то необходимо оказывать первую помощь.

В беседе с Life.ru врач Азизбек Ботиров дал несколько советов, что стоит делать в такой ситуации. Прежде всего конечно стоит обратиться в скорую, но пока врачи будут ехать, необходимо промыть рану, снять все аксессуары с конечности и обездвижить ее, чтобы яд не распространялся по всему телу.

Важно обеспечить пострадавшего обильным питьем и желательно положить его в горизонтальное положение. По возможности на место укуса стоит наложить стерильную повязку.