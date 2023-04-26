Танковому батальону «Август» привезли икону, подаренную Владимиром Путиным Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Икону с образом «Спаса Нерукотворного», которую подарил Владимир Путин Луганской Народной Республике и Херсонской области, привезли танковому батальону «Август». Об этом рассказали на своем сайте «Известия».

Именно образ «Спаса Нерукотворного» считается у бойцов главным покровителем русского воинства. С этим ликом на знаменах российские войны шли в бой и добивались великих побед.

А ранее на сайте RT рассказывали, как президент Путин посетил штабы группировок войск «Днепр» и «Восток». В ходе этого визита он заслушал доклады, а после этого поздравил всех с праздником Пасхи и подарил военнослужащим копии иконы, которая принадлежала «одному из самых успешных министров обороны Российской Империи».

На портале «360» рассказали со слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, что икона, копии которой Владимир Путин передал бойцам в зоне СВО, раньше принадлежала военному министру Российской Империи Петру Ванновскому.

А приобрели ее в частной коллекции в Соединенных Штатах Америки.