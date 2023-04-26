Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства России

По словам российского посла, речь идет о «значительных средствах» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польская прокуратура изъяла деньги со счетов российского посольства в Варшаве, а также торгового представительства России в республики. Об этом сообщил глава дипмиссии Сергей Андреев.

«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры», - приводят РИА Новости заявление российского дипломата.

Как отметил российский посол, сразу после этого банк Santander заявил о прегрешении сотрудничества с дипмиссией России, закрыв счета. По его словам, речь идет о «значительных средствах», которые были на счетах как в долларах, так и в польских злотых.

Андреев назвал такие действия «грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Напомним, год назад, в мае прошлого года, Польша заблокировала счета российского посольства в Варшаве до 2 сентября 2022 года. Дипломаты оспорили данное решение.